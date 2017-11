Hao Nhien - fotograf aktu, który jako pierwszy zdobył oficjalną zgodę na zorganizowanie wystawy zdjęć nagich kobiet w Wietnamie

Hao Nhien był pierwszym twórcą, który otrzymał zgodę na otworzenie w Wietnamie wystawy fotografii aktu własnego autorstwa. W kraju tym organizowanie podobnych przedsięwzięć jest bardzo trudne, ponieważ nagość zawsze wzbudzała liczne kontrowersje i sprzeciw władz. Ekspozycję można było oglądać przez cztery dni września 2017 roku w City Fine Arts Association w Ho Chi Minh (dawniej Sajgon). Znalazło się na niej 50 czarno-białych zdjęć, ukazujących nagość w bardzo stonowany, wysmakowany i zmysłowy sposób.

Inny lokalny fotograf – Duong Quoc Dinh – stwierdził w wywiadzie udzielonym gazecie Tuoi Trenie, że "otwarcie wystawy otworzyło nowe możliwości przed wszystkimi fotografami aktu w Wietnamie". Ważne jest jednak to, jak wpłynie na postrzeganie nagości przez publikę. Hao Nhien oznajmił, że nie miał większych problemów z uzyskaniem zgody na zorganizowanie tego wydarzenia. Przedstawiciele rządu odwiedzili ekspozycję i nie mieli żadnych uwag.

