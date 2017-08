Hasseblad X1D – nowe funkcje i lepsze parametry w najnowszym firmware

Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego (firmware) aparatu trafiają się często, ale tylko sporadycznie wprowadzają do działania aparatu naprawdę użyteczne nowe. A już bardzo rzadko są to tak poważne zmiany, jak w przypadku średnioformatowego bezlusterkowca Hasseblad X1D. Jeżeli więc jesteście szczęśliwymi posiadaczami tego sprzętu, koniecznie się zainteresujcie tym, co zapewnia oprogramowanie w wersji 1.17.2.

Firmware o numerze 1.17.2 (brzmi jak numeracja trzeciorzędnego hotfixu, nieprawdaż? a jednak pozory mylą) wzbogaca najnowszy aparat z oferty szwedzkiego producenta o dwa nowe elementy funkcjonalne: elektroniczną migawkę oraz możliwość regulacji wielkości pola AF. Obie te funkcje znacznie zwiększają zakres użyteczności tego najdroższego bezlusterkowca na świecie, jakim niewątpliwie jest Hasseblad X1D.