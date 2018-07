HD PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM AW - znamy cenę obiektywu z linii Star

Do sprzedaży trafia nowy obiektyw HD PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM AW. Najnowszy stałoogniskowy model dołączy do serii PENTAX Star (★), która cechuje się najwyższą jakością obrazowania wśród linii obiektywów z mocowaniem –K. Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań optycznych gwarantuje wyjątkową ostrość, jednocześnie minimalizując wszelkie aberracje. Obiektyw jest dostosowany do pracy z obecnymi korpusami PENTAX, jednak został zaprojektowany również z myślą o bardziej zaawansowanych modelach następnych generacji.



Połączenie zaawansowanego sytemu Aero Bright Coating II* z wielowarstwową powłoką HD**, która redukuje średni współczynnik odbicia w zakresie światła widzialnego o 50% w stosunku do konwencjonalnych powłok wielowarstwowych, sprawiło, że obiektyw PENTAX 50mm charakteryzuje się wyjątkowo skuteczną redukcją wszelkich odblasków, flar i duchów. Dzięki zastosowaniu trzech soczewek o niezwykle niskiej dyspersji i soczewki asferycznej, najnowszy model niweluje aberracje chromatyczne i sferyczne, zapewniając ostre obrazy o wysokim kontraście. Obiektyw minimalizuje także zniekształcenia przy wykonywaniu zdjęć z odległości poniżej metra, co zapewnia naturalne odwzorowanie fotografowanego obiektu w całym zakresie ostrości: od minimalnej odległości ogniskowania do nieskończoności.