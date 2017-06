Helmut Newton Unseen - zdjęcia które w większości nie zostały wcześniej pokazane

Pisaliśmy o wystawie Mario Testino Undressed, otwartej ostatnio w Berlinie przez Fundację Helmuta Newtona. Kolejną otwartą w tym czasie ekspozycją o której warto wspomnieć jest Unseen; można na niej zobaczyć wybrane z archiwum fundacji fotografie Helmuta Newtona, które w większości nie zostały wcześniej pokazane. Prezentowane zdjęcia pozostają wierne wizji fotografa, który nie uznawał tabu i gardził przyzwoitością, szybko zyskując opinię narcyza, ekshibicjonisty i króla perwersji. Głodny niegasnącej atencji, cieszył się uwielbieniem miłośników aktów i nienawiścią feministek. Helmut Newton zapisał się w historii nie tylko jako skandalista, ale i jeden z najważniejszych fotografów XX wieku. Wystawa będzie czynna do 19 listopada 2017 r.

Helmut Newton był człowiekiem uzależnionym od własnej wizji. Kochał nagość, a szczególnym upodobaniem obdarzył silne i mocne kobiece ciała. W jego pracach trudno szukać delikatności czy subtelnego romantyzmu. Kobiety, które uwiecznił przepełnia siła, pewność siebie i witalność. Uwielbienie Newtona do istot, które fotografował było tak widoczne, że szybko został uznany za króla perwersji.

