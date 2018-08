Arcydzieła sztuki w obiektywie: Henri Matisse w interpretacji Gérarda Rancinana

Taniec, malarstwo, fotografia – o tym, w jaki sposób mogą przeplatać się te dziedziny sztuki, dowiecie się z odcinka cyklu „Arcydzieła sztuki w obiektywie”. Gérard Rancinan fotografuje zainspirowany obrazem „Taniec” (Henri Matisse).

Henri Matisse – malarz francuski, uważany za najsłynniejszego fowistę. Początkowo myślał o zawodzie prawnika, jednak w wieku 24 lat rozpoczął naukę malarstwa w paryskiej Szkole Sztuk Pięknych. Po jej opuszczeniu odwiedził Saint Tropez, gdzie namalował swój pierwszy obraz – Przepych, spokój i rozkosz. Jego twórczość odbiegała od wpływów impresjonizmu i postimpresjonizmu. W 1905 roku wystawił swoje prace w Salonie Jesiennym. Nasycone, jaskrawe barwy i ich kontrastowe zestawienia zaskoczyły publiczność i krytyków. Jego obrazy są pełne ekspresji, stanowią synonim radości życia, choć stworzył także prace szkicowe, delikatne – również w ich przypadku za jedyny środek wyrazu uważał kolor. Poza malarstwem, Henri Matisse był także autorem malowideł ściennych, ilustracji do książek wykonywanych techniką litografii, akwaforty i drzeworytu, zajmował się również projektowaniem dekoracji i kostiumów teatralnych. W ostatnim okresie życia, kiedy utracił sprawność fizyczną i poruszając się na wózku inwalidzkim nie mógł pracować przy sztalugach, tworzył papierowe kolaże.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem