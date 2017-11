Hipnotyzujące zdjęcia pływaków synchronicznych

Fotografie przedstawiające pływaków synchronicznych z amerykańskiej reprezentacji olimpijskiej przyciągają uwagę swoim spokojem i harmonią. Wykonała je 32-letnia fotografka Liz Corman, która umieściła w basenie czarne tło, obciążone ciężarkami. Podczas wykonywania fotografii nosiła pas obciążający, pozwalający zwiększyć stabilność i skupić się na kadrach.

Na niektórych fotografiach ciała pływaków są splecione w zniewalających pozach, natomiast na innych ubrani są w stroje z barwami narodowymi i trzymają amerykańskie flagi, dzięki czemu zdjęcia nabierają patriotycznego charakteru, który jest wzmacniany przez pozy, budzące skojarzenia z pomnikami i statuami. Ciekawe są również zdjęcia, na których modele noszą koszule i suknie. W jej pracach można doszukać się odniesień do innych znanych obrazów - np. do słynnego portretu Yoko Ono i Johna Lennona, wykonanego przez Annie Leibovitz.

