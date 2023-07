Historyczna strona ze zdjęciami oszukana przez sztuczną inteligencję

Profil z historycznymi zdjęciami padł ofiarą oszustwa, w wyniku którego doszło do publikacji rzekomego archiwalnego zdjęcia, które w rzeczywistości zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję - To kolejna sytuacja, pokazująca, jakie zagrożenia wiążą się z wykorzystaniem tej technologii.



Vintage London to profil, który publikuje archiwalne zdjęcia stolicy Wielkiej Brytanii, ukazując, jak Londyn zmieniał się w czasie. Jednakże niedawno osoba odpowiadająca za prowadzenie tego konta została wprowadzona w błąd, w efekcie czego został opublikowany obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Rzekome stare zdjęcie przedstawiało grupę tzw. Rude boys w dzielnicy Brixton w Londynie w 1969 roku.

