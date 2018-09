Hity lata w SwiatObrazu.pl

Nadchodzi kalendarzowa jesień - wyjątkowa pora roku dla fotografów. Światło nie jest już tak silne i kontrastowe jak latem. Słońce znacznie przebijać się przez żółte liście, docierając do obiektywu w dużo łagodniejszy sposób niż w poprzednich miesiącach. Jesień to okres, w którym powstają ogromne ilości świetnych zdjęć. Zanim jednak nasi Czytelnicy ruszą w jesienne plenery, przypominamy artykuły, które wzbudziły największe zainteresowanie latem 2018 roku.

Lilia Alvarado regularnie zamieszcza swoje zdjęcia w galeriach internetowych, i regularnie otrzymuje komentarze, że to nie fotografie, a grafiki komputerowe. "Czy w dobie fotografii cyfrowej ludzie zatracili istotę pojęcia fotografii, dlaczego istnieje t... więcej

Niecały rok temu na łamach SwiatObrazu.pl przedstawialiśmy projekt zatytułowany LUGARxFOTO. Brazylijski fotograf Gilmar Silva prezentuje w nim piękne zdjęcia, którym towarzyszą kadry ukazujące kulisy ich powstawania. Rezultat wzbudził nie tylko bardzo duże zai... więcej

Większość niezwiązanych z fotografią osób, patrząc na zachwycające zdjęcia krajobrazowe nie zastanawia się, ile pracy i wysiłku kosztowały one fotografa. Jednak każdy, nawet początkujący miłośnik fotografii zgłębiający jej tajemnice zdaje sobie sprawę z tego, ... więcej

Barokowe malarstwo to porywające kompozycje pełne ruchu i dynamiki, eteryczne światło i kolorystyka w służbie tematyki religijnej i mitologicznej. Wydawać by się mogło, że taka estetyka malarstwa będzie niezwykle trudna do uzyskania za pomocą innego medium. Je... więcej

W czerwcu tego roku dowiedzieliśmy się, iż autorem kultowego kalendarza Pirelli 2019 będzie Albert Watson, który rozpoczął karierę fotograficzną w latach 70. Jego zdjęcia dotychczas trafiły na ponad sto okładek magazynu Vogue. Fotograf lubi powtarzać: "Je... więcej

Firma Nikon z przyjemnością ogłasza premierę pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych formatu Nikon FX, Z 7 i Z 6, oraz obiektywów NIKKOR Z z nowym mocowaniem o większej średnicy. więcej

Canon poszerzył swoją linię aparatów bezlusterkowych, prezentując nowy model Canon EOS R, który jest jednocześnie pierwszym aparatem z rewolucyjnym mocowaniem obiektywów RF. Wyposażony w najszybszy autofokus na świecie, pierwszy aparat z opcją ustawiania ostro... więcej

Opracowując nie tak dawno temu materiał z wykorzystaniem reporterskiego nikona D500, zdaliśmy sobie sprawę, że ten nietuzinkowy aparat do tej pory nie doczekał się jeszcze u nas prezentacji. Postanowiliśmy naprawić to niedopatrzenie, tym bardziej że jest to ko... więcej

Czy zaopatrzenie się w wysokiej klasy tablet piórkowy musi się wiązać z ponoszeniem dużych wydatków? Do czego w ogóle fotografowi mogłoby być potrzebne takie urządzenie? Skąd się wzięła marka XP-Pen i co ma nam do zaoferowania? Odpowiedzi na te pytania znajdzi... więcej

Każdy kto choć raz próbował uchwycić piękno otaczającej go przyrody za pomocą aparatu wie, że nie jest to proste zadanie. Zdjęcia krajobrazowe sprawiające, że widz odczuje silne pragnienie znalezienia się w fotografowanym miejscu, nie pojawiają się często. Jed... więcej

Jak powstało to zdjęcie? Jak osiągnąć taki poziom fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania, przeglądając galerie ulubionych twórców. Zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o ... więcej

Pozowanie modelki to jeden z najistotniejszych elementów fotografowania kobiety w ciąży w sposób, który sprawi, że będzie czuła się piękna. Niektóre przyszłe matki czują się w swoich ciałach bardzo swobodnie, inne nie. Zobacz, co zrobić, aby sesja ciążowa zako... więcej

Nie da się ukryć, że fotografia cyfrowa mocno ograniczyła liczbę zdjęć eksponowanych na ścianach i półkach naszych mieszkań. Fotografie przechowywane w pamięci komputerów i urządzeń mobilnych zdają się skutecznie je zastępować, jednakże ulubione zdjęcie wydruk... więcej

Rosyjski fotograf Daniel Kordan jest mistrzem fotografowania nocnego nieba. Zasłynął w 2016 roku fotografiami z podróży do Salar de Uyuni, gdzie uchwycił miliony gwiazd idealnie odbitych w tafli największego solniska, będącego pozostałością po wyschniętym sło... więcej

Wysoki poziom konkursu fotograficznego Dog Photographer of the Year 2018 sprawia, że galeria zwycięskich prac spodoba się nie tylko miłośnikom czworonogów, ale również wszystkim entuzjastom fotografii. Zdjęcia psów nadsyłane do konkursu są bardzo zróżnicowane,... więcej

Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, organizator konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2018, zaprezentowało 14 zdjęć, wśród których być może znajduje się zwycięzca całego konkursu. "Być może", gdyż jak co roku laureaci zostan... więcej