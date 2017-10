Hold Fast - eleganckie akcesoria nie tylko dla facetów

Hold Fast to amerykańska firma, której produkty powstają w Oklahomie. Tworzy eleganckie i funkcjonalne kolekcje, obejmujące paski, etui, plecaki i torby. Dzięki nim fotografowie mogą z łatwością przechowywać i transportować swój sprzęt, dbając przy tym o znakomitą prezencję. Akcesoria te przypadną do gustu fotoreporterom i fotografom ślubnym. W szczególności dla tych drugich istotne jest, aby dobrze wyglądać w czasie realizacji zlecenia, co gwarantują produkty Hold Fast. Chociaż producent adresuje swoją ofertę głównie do mężczyzn, to wiele z oferowanych akcesoriów znalazło uznanie kobiet. Na tę chwilę portfolio firmy obejmuje 5 kolekcji: Money Maker, Explorer, Camera Swagg, Roamgrapher i Sightseer. Poniżej można znaleźć krótkie omówienie każdej z nich.

Money Maker Kolekcja Money Maker obejmuje aktualnie 13 produktów, wśród których znajdują się paski i szelki. Zakładane na ramiona, pozwalają na wygodne noszenie dwóch lub więcej aparatów. Oprócz tego możliwe jest przypięcie różnorodnych akcesoriów. Paski są wykonywane ręcznie, jedynie z naturalnych materiałów, na zamówienie klienta. Dbanie o każdy element procesu powstawania akcesoriów gwarantuje wysoką wytrzymałość. Ponadto paski mają mocne złączki i uchwyty na sprzęt, dzięki czemu gwarantują bezpieczeństwo. Gratką dla fanów Gwiezdnych Wojen będą modele inspirowane postaciami z tej serii – Death Trooper Money Maker i Storm Trooper Money Maker.