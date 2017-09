Po 35 latach od otrzymania prestiżowej nagrody Gold Caddy za kampanię reklamową dla Forda, Ryszard Horowitz znów podjął współpracę z marką. Nowe zdjęcia artysty, a także legendarne fotografie z nagrodzonej kampanii, będzie można zobaczyć podczas wyjątkowej wystawy „Horowitz Ford Vignale” w Warszawie. Firma Canon, która dostarczyła sprzęt fotograficzny i odpowiada za wydruk wystawy, jest partnerem technologicznym tego wydarzenia.

W erze, kiedy w fotografii niepodzielnie panowała błona światłoczuła, retusze wykonywano ołówkiem na negatywie, a do uzyskania oczekiwanego efektu konieczna była znajomość fotochemii, Ryszardowi Horowitzowi udało się przekroczyć ograniczenia epoki i osiągnąć rezultaty – jak na lata 80. – niezwykłe. Dosłownie, fotografie mistrza z kultowej kampanii dla Forda Vignale wyglądały jak żywo wyjęte z programu graficznego. Sęk w tym, że fotografia lat 80. ubiegłego wieku nie znała pojęcia cyfrowej obróbki zdjęć (pierwsza wersja oprogramowania Adobe zadebiutowała dopiero w 1988 r.), a fotografie do sesji Vignale powstały bez użycia komputera.

