HP ZBook x2 - nowa, bardzo wydajna stacja robocza dla grafików i fotografów

Dopiero co odbyła się premiera hybrydowego laptopa dla cyfrowych twórców Microsoft Surface Book 2, a już pojawiła się odpowiedź konkurencji. HP ZBook x2 to zaprojektowana z myślą o profesjonalnych grafikach i fotografach stacja robocza 2 w 1, łącząca w sobie laptop i tablet. Producent chwali się, że jest to „najpotężniejsza tego typu jednostka na świecie”. Co naprawdę może zaoferować nowy produkt HP?



Jedno jest pewne – urządzenie cechują bardzo dobre parametry. Przede wszystkim zostało wyposażone w ekran dotykowy o rozdzielczości 4K UHD (3840x2160 pikseli) o przekątnej 14''. Jest kompatybilny z rysikami Wacom i rozpoznaje 4096 poziomów nacisku. Ponadto HP ZBook x2 ma procesor Intel Core i7, 32 GB pamięci RAM (DDR4), kartę graficzną NVIDIA Quadro M620 i dysk SSD o pojemności 2 TB. Oprócz tego urządzenie dysponuje złączem kart pamięci SD, dwoma Thunderbolt i jednym HDMI 1.4, a dodatkowo posiada wbudowaną kamerę 720p. Konstrukcja HP ZBook x2 pozwala na wykorzystanie maksymalnej wydajności niezależnie czy korzysta się z funkcji tabletu czy laptopa. Wszystko dzięki temu, że klawiatura Bluetooth służy jedynie do obsługi sprzętu, a wszystkie podzespoły mieszczą się w tablecie.