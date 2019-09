Huawei Mate 30 i Mate 30 Pro - czy ich imponujące możliwości wynagrodzą brak wsparcie usług Google?

Huawei oficjalnie zaprezentowało nowe smartfony Mate 30 i Mate 30 Pro, których premiera odbyła się w cieniu politycznej afery związanej z sankcjami nałożonymi przez rząd USA na tego producenta. Jako że firmy ze Stanów Zjednoczonych nie mogą prowadzić interesów z Huawei, nowe urządzenia musiały obejść się bez usług Google. Chiński producent skupił się jednak na zachwalaniu innych osiągów nowego urządzenia mobilnego. Pojawia się więc pytanie, na ile w rzeczywistości sankcje będą dotkliwe dla użytkowników i firmy, a także czy uda się prezentowanym urządzeniom zrekompensować klientom niedogodności.



Brak wsparcia od Google oznacza, iż nowe smartfony nie mają preinstalowanych aplikacji takich jak m.in. Mapy Google, Gmail, przeglądarkę Chrome itp. Co więcej nie zawierają także sklepu z aplikacjami Google Play. Brak takiego wsparcia jest bardzo dużym problemem dla Huawei, jednakże firma postanowiła przede wszystkim zwrócić uwagę konsumentów na to, co mogą im dać smartfony Mate 30 i Mate 30 Pro, a nie to czego w nich brakuje. A to prezentuje się bardzo ciekawie.