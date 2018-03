Huawei P20 Pro - trzy aparaty fotograficzne w telefonie. Zobacz galerię przykładowych zdjęć i poznaj polską cenę

Podczas premiery smartfonu Huawei P20 Pro największy nacisk został położony na sztuczną inteligencję oraz aparaty fotograficzne stworzone we współpracy z marką Leica. Czy dla miłośników fotografii mobilnej trzy aparaty fotograficzne w telefonie oznaczają rewolucję?

Procesor Kirin 970 z inteligentnym chipem NPU, czyli sztuczną inteligencją, nie tylko zadba o to, żeby telefon działał szybko przez długi czas, lecz także ma przyczynić się do zwiększenia możliwości fotograficznych smartfonów.

Huawei P20 Pro – trzy aparaty fotograficzne w telefonie

Dzięki przysłonom f/1,8, f/1,6 i f/2,4 aparat pozwala uchwycić szczegóły, sprawiając, że zdjęcia są wyraziste i perfekcyjnie ostre. Model Huawei P20 Pro został wyposażony w nowy obiektyw Leica VARIO-SUMMILUX z 3-krotnym zoomem, który umożliwia wykonywanie zdjęć z 5-krotnym zoomem hybrydowym bez utraty jakości, a także w bardzo czuły sensor obrazu 1/1,7 cala (ok. 7,76 mm x 5,82 mm) do wykonywania zdjęć przy słabym oświetleniu. Jego czułość wynosi do 3200 ISO – przekonuje Huawei w oficjalnym komunikacie.