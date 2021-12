Hubble w tym roku dwa razy uległ awarii

Działalność naukowa Kosmicznego Teleskopu Hubble’a (HST) została zawieszona już po raz drugi w tym roku - Aparatura znalazła się w awaryjnym trybie pracy, a inżynierowie NASA próbują dowiedzieć się, co jest nie tak.



Kosmiczny Teleskop Hubble’a został wysłany w przestrzeń kosmiczną w kwietniu 1990 roku i od tego czasu wykonał ponad milion zdjęć. Działał nieprzerwanie przez 31 lat, aż do 13 czerwca 2021 roku, gdy usterka w komputerze spowodowała wyłączenie teleskopu. Błąd był na tyle poważny, że mógł na dobre zakończyć pracę HST, ale inżynierom udało się przywrócić funkcjonalność aparatury, przekierowując wszystkie operacja na zapasowy komputer.

