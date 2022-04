Hubble i jego rekordowe zdjęcie gwiazdy oddalonej o 12,9 mld lat świetlnych

Chociaż ostatnio głośno jest głównie o Kosmicznym Teleskopie Jamesa Webba, to sędziwy Kosmiczny Teleskop Hubble’a wciąż pokazuje, że pracuje tak samo dzielnie i nie powinno się go pomijać - W ostatnich dniach ustanowił kolejny z licznych swoich rekordów. Otóż sfotografował gwiazdę, która istniała gdy wszechświat miał zaledwie 7% swojego obecnego wieku.



Kosmiczny Teleskop Hubble'a wciąż aktywny i przynosi kolejne fenomenalne odkrycia

Gwiazda ta jest najodleglejszą spośród tych, jakie Hubble kiedykolwiek sfotografował. Jej światło potrzebowało 12,9 miliarda lat, aby dotrzeć do aparatury. Kosmiczny teleskop pobił swój własny rekord ustanowiony w 2018 roku, kiedy sfotografował gwiazdę, która istniała, gdy wszechświat miał około 4 miliardów lat czyli 30% obecnego wieku. Ten czas nazywa się przesunięciem ku czerwieni 1,5. Terminu tego naukowcy używają ponieważ w miarę rozszerzania się wszechświata światło z odległych obiektów jest rozciągane lub "przesuwane" do dłuższych, bardziej czerwonych długości fal. Pod taką właśnie postacią dociera do nas.