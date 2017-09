Hugo Cornellier przez 9 lat codziennie robił sobie zdjęcie

Na dwuipółminutowy film składa się ponad 2,5 tysiąca zdjęć ze zbioru autoportretów wykonywanych każdego dnia od lutego 2008 do sierpnia 2017 roku. Hugo Cornellier rozpoczął swój projekt w wieku 12 lat, a zakończył w dniu swojego ślubu. Na każdym z ujęć zadbał o to, aby jego twarz znalazła się w centrum kadru, co po montażu dało niezwykły efekt.

Wskazówka: Rozwijanie w sobie świadomości fotograficznej wymaga poszerzania horyzontów i podjęcia próby zrozumienia tego, kim naprawdę jesteśmy i kim chcemy się stać. Bardzo łatwo potraktować ten temat powierzchownie i uznać wiele szczegółów z własnego życia za zbyt banalne lub nieciekawe. A przecież nasze przeżycia są jedyne w swoim rodzaju i warto poświęcić im więcej uwagi.