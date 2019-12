Reżyser filmów John Wick i Deadpool 2 nakręcił spot promujący iPhone’a 11 Pro

W najnowszym filmie reklamowym Apple promującym iPhone’a 11 Pro można zobaczyć emocjonującą bitwę na śnieżki - ta zrealizowana w iście hollywoodzkim stylu produkcja została wyreżyserowana przez Davida Leitcha, który był odpowiedzialny za powstanie takich filmów jak John Wick czy Deadpool 2.



Dodatkowo wraz z premierą filmu reklamowego został udostępniony materiał pokazujący kulisy powstania produkcji. Jak widać David Leitch wykorzystał smartfony iPhone 11 Pro. Oczywiście musiały być wzbogacone o akcesoria, takie jak gimbale, klatki operatorskie czy oświetlenie, ale trzeba przyznać, że urządzenia te umożliwiają uzyskanie naprawdę zdumiewających efektów. Nie można też zapominać, że za tak dobry efekt odpowiada profesjonalna ekipa, która potrafi odpowiednio budować i łączyć ujęcia. Trudno jednak zarzucać Apple, iż udawało że jest inaczej czy próbowało przekonywać kogokolwiek, iż do uzyskania takiego efektu wystarczy samo urządzenie mobilne, nawet najbardziej zaawansowane.

