GoPro to urządzenie cieszące się ogromną popularnością i szczycące się zaawansowanymi parametrami technicznymi. Wiele osób zastanawia się jednak, jak długo urządzenie jest w stanie nagrywać film. Nic w tym dziwnego, w końcu GoPro to niewielkie urządzenie, w którym nie zmieściłaby się duża bateria. Jak długo GoPro wytrzymuje na jednym ładowaniu? Jak możemy wydłużyć ten czas i zapewnić sobie dłuższy film? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.



Ile wytrzymuje bateria w GoPro?

GoPro to jedna z najchętniej wybieranych kamer sportowych o bardzo zaawansowanych parametrach technicznych. Jedynym mankamentem zgłaszanym przez wielu klientów jest wielkość baterii, a konkretnie jej ograniczenie. Niewielka bateria oznacza zwykle krótki czas pracy na jednym ładowaniu. Czas pracy baterii zależny jest o wielu czynników. Należą do nich parametry urządzenia czy temperatura otoczenia. Dla przykładu, GoPro Hero 12 w optymalnych warunkach wytrzyma nawet 2,5h nagrywania. Wystarczy jednak niższa temperatura, by czas pracy znacząco się skrócił.

Jak wydłużyć czas nagrywania i żywotność baterii?

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na to, by wydłużyć czas pracy baterii w GoPro. Przede wszystkim, warto używać niższej rozdzielczości do nagrywania. Poza tym, oszczędzić baterię można poprzez wyłączenie modułu GPS, WiFi czy sterowania głosowego. Ekran powinien wygaszać się szybko po ustaniu nagrywania. Na żywotność baterii wpływa także korzystanie z urządzenia w optymalnych warunkach temperaturowych. O ile nie mamy wpływu na zbyt wysoką temperaturę, o tyle w przypadku temperatury zbyt niskiej doskonale sprawdzi się np. ogrzewacz do rąk. Jeżeli tylko istnieje taka możliwość, GoPro warto podłączać do zewnętrznego źródła zasilania. Czasami zdarza się, że bateria jest już bardzo mocno wyeksploatowana. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest wymiana baterii na nową. Korzystne dla urządzenia jest także wyłączenie przedniego ekranu, jeśli dany model posiada taką funkcję.Te wszystkie drobne kroki w efekcie sprawiają, że z łatwością możesz wydłużyć czas nagrywania na jednym ładowaniu.

Czy większa bateria to dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu?

Niekoniecznie większa bateria zawsze oznacza dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Wydajność baterii zależy od wielu czynników, takich jak pojemność baterii, zużycie energii przez urządzenie i optymalizacje systemowe. Wiele urządzeń oferuje tryby oszczędzania energii, które mogą ograniczyć wydajność lub funkcje, aby wydłużyć czas pracy baterii w sytuacjach krytycznych.