Zajrzyj za kulisy powstawania filmów Ilforda

Od 1928 roku Ilford produkuje materiały światłoczułe w swoim zakładzie w Mobberley w Anglii (sama firma ma dłuższą tradycję) - Na YouTube został opublikowany 18-minutowy dokument, który pokazuje, jak wygląda praca w fabryce odpowiedzialnej za tworzenie kultowych produktów. Jest to zatem szansa na zobaczenie wnętrza fabryki i posłuchanie naukowców oraz techników odpowiedzialnych za tworzenie filmów.



Ilford to producent filmów fotograficznych, papieru i chemii ciemniowej ,pochodzący z Wielkiej Brytanii. Chociaż firma została założona już w 1879 roku, to obecną nazwę przyjęła dopiero w 1902 roku. Produkcja filmów w fabryce w Mobberley rozpoczęła się natomiast w 1928 roku. Zanim firma zaczęła nazywać się Ilford, znana była pod nazwą Britannia Works, która pierwotnie produkowała płyty fotograficzne.

