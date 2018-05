Ciekawe iluzje optyczne z modelami w tle – nowa seria zdjęć rosyjskich artystów

Alexander Khokhlov i Veronica Ershova, zespół to artystyczno-fotograficzny z Moskwy. Przedstawili nową serię konceptualnych czarno-białych portretów, w których modele byli wykorzystywani jako obiekty do tworzenia ciekawych optycznych złudzeń. Każdy ich projekt to przede wszystkim praca zespołowa, świetna gra ze słowami, wyobraźnią, złudzeniami i oczywiście - gra z widzami.



"W projekcie o nazwie Humiforms zwróciliśmy się w kierunku naszego ulubionego tematu - przemian wizualnych, aby stworzyć niezwykłe portrety przypominające znane nam obiekty. Wewnętrzne sprzeczności i harmonia, pasja i ekscytacja, nadmierny konserwatyzm, pragnienie wolności i selektywna uwaga - to niektóre z tematów, które pojawiają się w serii Humiforms" – wyjaśniają artyści.