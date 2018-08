Niezwykle spostrzegawczy fotograf uliczny wykorzystuje iluzje optyczne do tworzenia świetnych zdjęć

Pau Buscató jest fotografem ulicznym, który ma talent do uchwycenia zabawnych momentów. Tematy i sceny spotykają się w nich ciekawy sposób, na krótkie chwile. Wiele z jego zdjęć ma ukryte iluzje optyczne, które mogą sprawić, że zatrzymają uwagę na dłużej. Inne mają ukryte elementy, niewidoczne na pierwszy rzut oka, które nadają szczególne znaczenie scenie.

Chociaż Pau Buscató na co dzień mieszka i fotografuje ulice Oslo, wiele z jego fotografii pochodzi z dużych miast na całym świecie, w tym z Londynu, Barcelony czy Nowego Jorku. Pomimo różnych lokalizacji, każde z tych szczerych zdjęć jest częścią tej samej serii, projektu, który nazwał "Gra w klasy" - w odniesieniu do dobrze znanej dziecięcej zabawy.

