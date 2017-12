Imatag – skuteczne znakowanie zdjęć bez ich psucia

Jeżeli szukacie sposobu na oznaczanie autorstwa zdjęć w sposób, który byłby skuteczny, a jednocześnie niewidoczny dla zwykłego człowieka odwiedzającego Waszą galerię, to powinniście zainteresować się nową usługą o nazwie Imatag. Wykorzystuje ona technologię tzw. niewidzialnych znaków wodnych, które są możliwe do odczytania nawet przy bardzo radykalnej modyfikacji cyfrowej zdjęcia. Testy, jakie przeprowadziliśmy w redakcji wykazały, że jest to narzędzie o wysokiej skuteczności i rzeczywiście ma potencjał do osiągnięcia czegoś, co nie udało się dotąd innym.

Temat ochrony zdjęć przed kradzieżą – niezależnie od tego, czy chodzi o ich wykorzystanie bez zgody autora, czy też przywłaszczenie autorstwa – jest jednym z tych, które pojawiają się regularnie w każdym miejscu zrzeszającym fotografów. Prędzej czy później większość zainteresowanych tematem dochodzi do jednego wniosku: metody zabezpieczania i oznaczania zdjęć mogą być albo nieuciążliwe dla autora i odbiorcy, albo skuteczne. Te pierwsze bowiem zbyt łatwo jest usunąć i zdjęcie prędzej czy później ponownie ląduje w globalnej Sieci jako "bezpańskie". Nic więc dziwnego, że podczas gdy jedni radzą, aby znak wodny na zdjęciu był duży i wyraźny, inni zupełnie odradzają jego stosowanie. Od czasu do czasu pojawiają się propozycje innego podejścia do tematu, jak choćby opisywana przez nas kilka miesięcy temu usługa EXIF.co, ale na ogół nie uzyskują one powszechnej aprobaty. Powodów jest wiele: niezbyt wygodna obsługa, niska skuteczność, możliwość łatwego uporania się z "zabezpieczeniem" poprzez wykonanie kopii zdjęcia klawiszem Print Screen... Większość fotografów chcąc nie chcąc stosuje więc klasyczne podpisywanie zdjęć, albo też nie zabezpiecza ich wcale. Wydaje się nam jednak, że usługa Imatag ma szansę coś tutaj zmienić.