Imponująca panorama Nowego Jorku o rozdzielczości 602 megapikseli

Dan Piech to fotograf, inżynier i przedsiębiorca zafascynowany możliwościami, jakie dają zdjęcia o bardzo dużej rozdzielczości. Od ponad dekady doskonali się w tworzeniu takich obrazów. Jego najnowsze dzieło zatytułowane "A New York City Dream" (Nowojorskie marzenie) to złożona ze 189 pojedynczych fotografii panorama Wielkiego Jabłka o imponującej rozdzielczości 602 megapikseli. Stworzenie tego zdjęcia wymagało 160 godzin pracy, które dały w efekcie bardzo oryginalne spojrzenie na gigantyczną metropolię.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie