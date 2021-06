Ingenuity niemal rozbił się z powodu usterki kamery

Wiropłat Ingenuity przebywający na Marsie wpadł w kłopoty, które mogły skończyć się katastrofą - Podczas szóstego lotu tego aparatu NASA, usterka w układzie przenoszącym obraz z kamery spowodowała awarię podkładowego systemu nawigacyjnego. W efekcie Ingenuity omal się nie rozbił.



Aby wyjaśnić, do jak niebezpiecznej sytuacji doszło tuż ponad powierzchnią Czerwonej Planety, należy najpierw zrozumieć, w jaki sposób wiropłat Ingenuity szacuje tor lotu i kierunek. W powietrzu urządzenie śledzi swój ruch za pomocą wbudowanej inercyjnej jednostki pomiarowej (IMU), która mierzy przyspieszenia i prędkości obrotowe wiropłatu. Po ekstrapolacji jest w stanie wykorzystać te informacje do oszacowania, gdzie się znajduje, jak szybko się porusza i jak jest zorientowane w przestrzeni. NASA twierdzi, że pokładowy system sterowania reaguje na te oszacowania, dostosowując sygnały sterujące szybkością 500 razy na sekundę.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem