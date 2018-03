Inicjatywy Po Stronie Natury - konkurs na fotoreportaż i film

Inicjatywy Po Stronie Natury to konkurs grantowy na projekty, które kształtują świadomość ekologiczną wśród społeczeństwa i zwracają uwagę na kwestie związane z naturą. W tegorocznej edycji konkursu osoby aplikujące zgłaszają swoje pomysły aż w pięciu kategoriach, w tym na projekt fotograficzny i wideo.

Temat edycji, to poWTÓRNE życie. Organizatorzy zachęcają do szerszego spojrzenia na problemy związane z gospodarką odpadami i poszukiwania ciekawych rozwiązań na to, jak sobie z nimi radzić. Recykling to nie tylko sortowanie odpadów, lecz także szansa na ich poWTÓRNE wykorzystanie. To nowe gałęzie gospodarki, energia, rzemiosło, sztuka, technologia oraz wiele innych, nieodkrytych jeszcze zastosowań. Przykładowo butelka po wodzie stworzona z materiału PET, która zostanie wyrzucona do odpowiedniego pojemnika, może dostać drugie życie i jako rPET (PET pochodzący z recyklingu) zostać wykorzystana do produkcji nowych butelek, ubrań czy pojemników na żywność.