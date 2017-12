Inspirujące autoportrety bez twarzy - niecodzienny sposób na pokazanie własnych emocji

Czy w czasach, kiedy najczęściej wykonywanym typem fotografii jest selfie, prawdziwy autoportret może nas jeszcze czymś zaskoczyć? Okazuje się, że tak, jeżeli ktoś ma na niego ciekawy pomysł. Taki właśnie pomysł miała łotewska fotografka Egija Uzar, a historia, która kryje się za całym projektem jest równie interesująca, co same zdjęcia. A one? No cóż, doskonała robota kompozycyjna i warsztatowa – przekonajcie się zresztą sami.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Dobre pomysły na zdjęcia mogą niekiedy narodzić się z frustracji. Najlepszym przykładem jest cykl autoportretów bez twarzy pochodzącej z Łotwy Egiji Uzar, zawodowej fotografki, która z powodzeniem realizuje swe pasje już od siedmiu lat. Jak sama twierdzi, jej największą miłością są portrety – kocha fotografować ludzi, odnajdywać z nich piękno i niepowtarzalność. Zawsze jednak miała poważny kłopot z jednym modelem: samą sobą.