Insta Lie - media społecznościowe kontra rzeczywistość

Organizacja Ditch the Label przeprowadziła w 2017 r. badania, których wyniki jednoznacznie dowodzą, że Instagram ma bardzo negatywny wpływ na rozwój i poczucie własnej wartości u nastolatków. Dlatego na ich podstawie stworzył na pierwszy rzut oka zabawny, ale w rzeczywistości bardzo smutny film, który nosi tytuł " Are You Living an Insta Lie? Social Media Vs. Reality".

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie