Insta360 Pro 8K – pierwsza kamera z certyfikatem Google Street View ready

Jeżeli marzy Wam się wykonywanie zdjęć o polu widzenia 360 stopni i współtworzenie za ich pomocą zawartości usługi Google Street View, to wreszcie macie ku temu szansę. W sprzedaży pojawiła się właśnie pierwsza kamera z certyfikatem Street View ready i jest to urządzenie firmy Insta360 opracowane z myślą o fotografowaniu z pokładu samochodów. Jest to wysokiej jakości sprzęt rejestrujący statyczne i ruchome obrazy z jakością 8 K.

Kiedy w maju firma Google ogłosiła powstanie programu Street View ready, wiadomym było, że powstanie certyfikowanych aparatów i kamer to tylko kwestia czasu. Wystarczyło niespełna 5 miesięcy, aby te przewidywania okazały się prawdą. Pierwszą kamerą z przyznanym certyfikatem Street View Ready jest stylowo prezentująca się kamera The Insta360 Pro 8K.