Samozwańczy influencerzy domagają się od klubu darmowych usług

Fotografowie i inni twórcy często są zniesmaczeni propozycją pracy za darmo, za którą jedynym wynagrodzeniem jest możliwość wzbogacenia swojego portfolio (często w takiej sytuacją słyszą klasyczne i jednocześnie niezwykle irytujące hasło „będziesz miał lub miała to do portfolio”). Okazuje się jednak, iż jest to nie tylko bolączka branży kreatywnej. Gianlucca Casaccia, który jest właścicielem klubu White Banana Beach na Filipinach, udostępnił na swoim profilu na Facebooku komunikat skierowany do osób, które notorycznie żądają darmowego posiłku, drinków i zakwaterowania w zamian za promowanie klubu na swoim koncie na Instagramie.



Konto na Instagramie jako metoda płatnicza