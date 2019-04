Prowadzenie konta na Instagramie to ciężki kawałek chleba - podróżniczka i fotografka zdradza kulisy swojej pracy

Meghan Young jest profesjonalną instagramerką, która zarabia na wspinaniu się na piękne szczyty, fotografowaniu ich i dzieleniu się swoimi przygodami ze śledzącymi jej profil internautami. Jak sama mówi, jej zadaniem jest sprawienie, żeby wyglądało to na coś łatwego, przyjemnego i nie kojarzyło się z pracą, jednakże w rzeczywistości jest to dosyć wymagająca praca.



Meghan Young, która ma 33 lata zarabia na współpracy z firmami, które chcą, aby promowała ich produkty na swoim profilu na Instagramie. Jest częścią ogromnego rynku - firmy mogą wydać w tym roku 1,6 miliarda dolarów na marketing na Instagramie i Facebooku, a przy uwzględnieniu innych platform, takich jak m.in. YouTube, kwota ta wzrośnie do 6,3 miliarda dolarów.

