Instagram rozszerza obsługę zdjęć prostokątnych na kolejne tryby pracy

Serwis Instagram, znany m.in. jako najlepszy czynnik promujący komponowanie fotografii w kwadratowym kadrze od czasów aparatów natychmiastowych Polaroida stopniowo otwiera się na inne, bardziej klasyczne rodzaje kompozycji fotograficznych. Najnowsza wersja tej aplikacji dodaje obsługę zdjęć prostokątnych również w przypadku publikacji masowych (do 10 zdjęć w jednym wpisie).

Funkcja publikowania wielu zdjęć w pojedynczym wpisie (do 10 fotografii na raz) pojawiła się w serwisie Instagram pod koniec lutego. Od samego początku była ona jednak ograniczona wyłącznie do zdjęć o proporcjach kwadratowych, co stanowiło poważne ograniczenie dla użytkowników wykonujących i publikujących w Instagramie również zdjęcia prostokątne (pionowe i poziome). Jak zapewne wie większość użytkowników tego serwisu, możliwość zamieszczania tego typu zdjęć pojawiła się już dość dawno temu, jednak nie we wszystkich funkcjach.