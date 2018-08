Zombie apokalipsa w słonecznikach – polujący na udane zdjęcia na Instagramie zdewastowali pole

Całkiem niedawno w sieci widzieliśmy doniesienia o niecodziennych incydentach związanych z pojawieniem się tłumów opanowanych popularną grą, ludzi, którzy w wybranych miejscach chcieli złapać rzadko spotykanego pokemona. Wydaje się, że animowane stwory to nie jedyny wabik, a do takich zdarzeń może dochodzić również za sprawą chęci zdobycia wielu polubień na Instagramie i wykonania zdjęć w słonecznikach.

Słoneczniki zasypały Instagram

Gospodarstwo państwa Bogle z Ontario, na których polu rośnie około 1,4 miliona słoneczników, przeżyło prawdziwy najazd użytkowników Instagrama, którzy oszaleli na punkcie zdjęć w kwiatach. W ostatnim czasie motyw ten cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych, co użytkownicy najpopularniejszego na świecie fotograficznego portalu chcą wykorzystać do zdobycia polubień i nowych obserwujących. Już w poprzednich latach właściciele uprawy pobierali opłaty za wstęp na pola w wysokości 7,50 USD. W tym roku zamierzali ponownie zarobić nieco na zainteresowaniu kwiatami, w szczególności że w poprzednich sezonach wszystko odbywało się bez większych kłopotów. Niestety wskutek tegorocznego zachowania odwiedzających, zostali zmuszeni do zamknięcia pola.