Instagram wprowadza profesjonalny pulpit nawigacyjny ułatwiający prowadzenie konta

Instagram wprowadza nową funkcjonalność, która ma ułatwić profesjonalne prowadzenie konta - W nowym pulpicie nawigacyjnym zostaną zebrane wszystkie niezbędne funkcje, umożliwiające śledzenie statystyk konta i ułatwiające rozwijanie biznesu. To ciekawa opcja dla tych fotografów, którzy mediów społecznościowych nie postrzegają jedynie jako miejsca zbierania lajków, ale również przestrzeń, w której mogą pozyskiwać nowych klientów.



Media społecznościowe - a w szczególności Instagram - pozwalają na promowanie własnej działalności. To dobre miejsce dla reklamodawców, którzy zwłaszcza w czasie pandemii stracili niektóre inne źródła dotarcia do potencjalnych klientów. Pomocne więc będzie wprowadzenie przez Instagram tzw. profesjonalnego pulpitu nawigacyjnego. W tym panelu zostaną zgromadzone narzędzia umożliwiające śledzenie wielu statystyk konta.

