Inżynier połączył Game Boya ze smartfonem i zmienił go w ciekawy aparat

Inżynier Matt Gray wymyślił sposób, aby wprowadzić Game Boya z 1998 roku w XXI wiek - Wykorzystał do tego samodzielnie wykonany bezprzewodowy adapter, który pozwala z łatwością przenosić wszystkie zdjęcia zrobione starym aparatem przenośnej konsoli do pamięci smartfona.



Adapter Wi-Fi do kamery Game Boya z 1998 roku

Wydany w 1998 roku Game Boy Camera był opcjonalnym adapterem do konsoli Nintendo Game Boy. Akcesorium było produkowane do 2002 roku. W tym krótkim czasie stało się nie tylko kultowym dodatkiem, ale także do dziś pobudza wyobraźnię użytkowników. Fani bawią się nostalgią, którą wywołuje to urządzenie. Potrafi ono tworzyć zdjęcia w skali szarości z 2-bitową rozdzielczością i z 4 opcjami palety kolorów.