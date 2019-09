iPhone 11 nie udostępnia plików RAW w kamerze ultraszerokokątnej

Wciąż nie milkną echa ostaniej premiery Apple, podczas której producent ten zaprezentował swój nowy flagowy smartfon - iPhone 11. Po raz pierwszy w urządzeniu z systemem iOS zastosowano ultraszerokokątny obiektyw (iPhone 11 oferuje system 3 aparatów). Okazuje się jednak, że zastosowane w tym urządzeniu aparaty nie są w stanie zapewnić jednakowej funkcjonalności.



iPhone 11 nie udostępnia plików RAW

Specyfikacja iPhone’a 11 jasno wskazuje, iż system potrójnego aparatu obejmuje elementy o różnorodnej specyfikacji, co nie dotyczy tylko tak oczywistych pozycji jak ogniskowa, ale również np. stabilizacji obrazu. W związku z tym ultraszerokokątny obiektyw nie oferuje redukcji drgań. Co więcej okazało się także, że podczas fotografowania tym aparatem nie da się uzyskać dostępu do plików typu RAW. Nie można również podczas jego wykorzystywania ustawiać ręcznie ostrości. Pozostałe aparaty dostarczają taką funkcjonalność.