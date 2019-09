iPhone 11 Pro vs. Canon 5D Mark IV - czy smartfon dogoni lustrzankę?

Smartfony zrobiły nieprawdopodobny postęp w zakresie oferowanych możliwości fotograficznych. Kolejne premiery flagowych modeli przesuwają granicę tego, co jest dostępne urządzeniom mobilnym. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego iPhone’a 11. Wielu obserwatorów kreśli wizje, jakoby smartfony miały w niedalekiej przyszłości przegonić lustrzanki. Fotografowie ślubni Jamie i Lauren Eichar postanowili zatem sprawdzić, w jakim stopniu iPhone 11 Pro jest w stanie dorównać profesjonalnemu aparatowi Canon 5D Mark IV.



Co ciekawe fotografowie zdradzają, że odkąd Apple wprowadziło w swoich smartfonach tryb portretowy, wykorzystują je do wykonywania szybkich niezobowiązujących zdjęć w trakcie sesji, które można podesłać klientom jeszcze tego samego dnia. Jamie i Lauren Eichar zaczęli jednak zastanawiać się, czy w przypadku oznaczenia iPhone’a 11 jako Pro możliwe jest pójście o krok dalej i w niektórych przypadkach całkowite zastąpienie lustrzanki smartfonem.

