iPhone 12 zostanie prawdopodobnie wyposażony w aparat 64 MP

Dopiero co świat poznał jedenastą odsłonę iPhone’a, a już pojawiają się doniesienia na temat jego następcy - Okazuje się, że będzie on posiadał równie imponujące możliwości fotograficzne co obecny flagowiec producenta z jabłkiem w logo.



iPhone 12 - co nowego szykuje Apple? Prawdopodobnie Apple wyposaży iPhone’a 12 Pro w aparat o rozdzielczości 64 MP. Jeżeli takie rozwiązanie pojawi się w ostatecznej wersji urządzenia, która trafi do sprzedaży, będzie wyglądało na to, że Apple postanowiło opuścić dotychczas znane mu terytorium rozdzielczości wynoszącej około 12 MP. Będzie to o tyle ciekawe, iż czołowi gracze na rynku smartfonów dawno już porzucili pęd za megapikselami w swoich flagowcach, wiedząc, iż niekoniecznie przekłada się to na lepszą jakość zdjęć. Dodatkowo zdali sobie sprawę, iż nabywcy przestali już śledzić tylko ten parametr, jak to miało miejsce na początku ery fotografii mobilnej.