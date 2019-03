iPhone pozwolił fotografce zmienić dojazdy do pracy w znakomity cykl zdjęć

Pochodząca z Izraela Dina Alfasi podczas codziennych dojazdów do pracy fotografuje za pomocą swojego iPhone’a codzienne chwile. Jej zdjęcia wykonane z siedzenia pasażera pociągów czy autobus zdumiewają umiejętnością dostrzeżenia piękna w tak prostych i codziennych scenkach.



Dina Alfasi od zawsze pasjonowała się fotografią - w dzieciństwie wykorzystywała aparat marki Kodak. Gdy zaczął się boom na iPhone’y i Instagrama zakochała się w fotografii mobilnej. "Dzisiaj robię zdjęcia wyłącznie smartfonem Apple - obecnie jest to model X" - zdradziła fotografka, dodając, iż "im więcej fotografowałam smarfonem, tym bardziej zdawałam sobie sprawę, że fotografia mobilna pozwala mi na uchwycenie bardziej autentycznych i oddziałujących na mnie kadrów. Poza tym możliwość wykonywania zdjęć w dowolnym momencie, skłoniła mnie do fotografowania jedynie przy pomocy iPhone’a".

