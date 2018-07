iPhone Photography Awards 2018 – Polacy wśród wyróżnionych. Zobacz galerię najlepszych zdjęć wykonanych telefonem

Po raz pierwszy konkurs fotograficzny organizowany dla użytkowników smartfonów firmy Apple został zorganizowany 11 lat temu. Od tego czasu możliwości smartfonów rozwinęły się na tyle mocno, że powoli podział na fotografię mobilną i tradycyjną staje się sztuczny. Jednak wciąż patrząc na prezentowane w konkursie zdjęcia bywamy zdumieni, że zostały zarejestrowane smartfonami. Laureaci konkursu udowadniają, że urządzenie mobilne stało się „pełnoprawnym” narzędziem w rękach utalentowanych fotografów.

Co roku konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem – do tegorocznej edycji zostało zgłoszonych tysiące zdjęć, nadesłanych przez fotografów z ponad 140 krajów. Prace można było nadsyłać w ramach 18 kategorii: Abstrakcja (Abstract), Zwierzęta (Animals), Architektura (Architecture), Dzieci (Children), Florystyka (Floral), Krajobraz (Landscapes), Styl życia (Lifestyle), Natura (Nature), Wiadomości/Wydarzenia (News/Events), Inne (Other), Panorama (Panorama), Ludzie (People), Portret (Portrait), Serie (Series), Martwa Natura (Still Life), Zachód Słońca (Sunset), Podróż (Travel) i Drzewa (Trees). Główna nagroda i tytuł Grand Prize Winner Photographer of the Year Award powędrowały do Jashima Salama z Bangladeszu, który wykonał zdjęcie dzieci z grupy etnicznej Rohingya, oglądających w obozie dla uchodźców film o zasadach higieny. Do zarejestrowania tego obrazu użył iPhone'a 7.