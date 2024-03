iPhone wypadł z lecącego samolotu i przetrwał upadek na ziemię

Sean Bates znalazł urządzenie mobilne w krzakach na poboczu drogi. Sprzęt nie tylko był w nienaruszonym stanie, ale także działał. W poście na platformie X Bates zdradził, że dowiedział się, iż jest to w zasadzie drugi smartfon należący do kogoś z feralnego lotu Alaska Airlines. Smartfon znajdował się w etui i miał osłonę na ekran, co z pewnością pomogło zachować urządzenie mobilne w nienaruszonym stanie. Jak widać na opublikowanym przez Batesa zdjęciu, mniej szczęścia miał najprawdopodobniej podłączony do smartfona kabel ładowania. Po tym akcesorium pozostało jedynie złącze wpięte w port USB-C.

Odnaleziony iPhone, który wypadł z samolotu Alaska Airlines. / fot. Sean Bates

Znalazca smartfona wyznał także, że iPhone jest nienaruszony, czysty i wolny od zarysowań. Bates zdradził, że nieprzypadkowo znalazł ten sprzęt. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu poprosiła ludzi, aby wybrali się na spacery i zgłaszali wszystko, co wygląda na rzeczy, które wypadły z samolotu Alaska Airlines. Jako że Bates poszukiwał pretekstu do spaceru, to z chęcią wyszedł przeszukać swoją okolicę.