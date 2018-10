Apple przyznaje się do błędu – wiadomo już, co odpowiada za karykaturalne selfie w iPhone'ach XS i XR

W ostatnich tygodniach wybuchła afera związana ze smartfonami Apple iPhone XS i XR, która otrzymała przydomek „beautygate”. Użytkownicy mieli zarzuty wobec działania filtra wygładzającego skórę, który wprowadzał przesadne zmiany, co doprowadzało do powstawania nienaturalnych efektów. Niektórzy użytkownicy iPhone'ów dopatrywali się problemu w nadmiernej redukcji szumów. Producent oficjalnie przyznał, że cała sprawa jest efektem błędnego działania oprogramowania.

Afera "Beautygate" była związana z rezultatami fotografowania przednią kamerą. W serwisach społecznościowych pojawiło się mnóstwo doniesień użytkowników, którzy byli zaskoczeni "nadgorliwością" funkcji upiększania. Dyskusja toczyła się wokół tego, czy po prostu Apple zbyt gorliwie podeszło do tego zagadnienia, czy jednak jest to kwestia jakiejś wady oprogramowania. Część blogerów technologicznych doszukiwała się problemu w redukcji szumów zdjęć wykonywanych przy słabym świetle.

