Irene Rudnyk pokazuje, jak wykorzystać światło wpadające przez okno w domowym studiu

Kolejny raz Irene Rudnyk pokazuje, jak przy minimum środków uzyskać profesjonalnie wyglądające portrety. W krótkim wideo poradniku prezentuje kulisy sesji fotograficznej, którą zorganizowała we własnym salonie. Do oświetlenia modelki wykorzystała światło wpadające do pomieszczenia przez duże okno, które w połączeniu z tłem fotograficznym pozwoliło stworzyć domowe studio. Modelkę do zdjęć przygotowała makijażystka.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie