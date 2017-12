Irene Rudnyk zdradza prosty sposób na bożonarodzeniowe portrety

Czasami minimum środków pozwala osiągnąć maksimum efektów. Przykładem tego jest pomysł na sesję autorstwa Irene Rudnyk, która do wykonania portretów wykorzystała jedynie światło wpadające przez okno w sypialni i lampki choinkowe. Dzięki temu uzyskała bardzo nastrojowe świąteczne zdjęcia.

W swoim krótkim wideo pokazuje zza kulis, jak powstawały fotografie. Irene Rudnyk wykorzystała aparat Canon 5D Mark III z obiektywem Canon 85 mm f/1.2, jednakże do wykonania bożonarodzeniowych portretów można z powodzeniem użyć każdego innego sprzętu, pamiętając jedynie o tym, że konieczny jest jasny obiektyw. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie małej głębi ostrości, która pozwoli na stworzenie przyjemnego efektu bokeh z poszczególnych lampek.

