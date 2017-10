Iris Edge 100 – nowy system filtrów wraz z dedykowanym mocowaniem

Firma TH Swiss, właściciel marki Irix zaprezentował swoją najnowszą linię produktów. Jest to zupełnie nowa rodzina filtrów fotograficznych formatu 100×100 mm i 100×150 mm wraz z dedykowanym uchwytem. Ten ostatni opracowany został specjalnie z myślą o obiektywie Irix 15mm f/2.4, ale dzięki dodatkowym adapterom z gwintami będzie można go też zamontować do innych obiektywów. System nosi nazwę Edge 100 i jak twierdzą twórcy jest najlżejszym takim rozwiązaniem w swojej klasie.

Bazą nowego systemu filtrów jest mocowanie (holder) Irix IFH-100. Został on opracowany specjalnie z myślą o najważniejszym produkcie tej marki – obiektywie szerokokątnym Irix 15mm f/2.4, do którego jest przypinany za pomocą specjalnego zatrzasku. Jak deklaruje producent, mocowanie zostało opracowane tak, aby na tym ultraszerokokątnym szkle nie powodować efektu winietowania nawet przy dwóch założonych filtrach. Ponadto dzięki systemowi adapterów o średnicach gwintów od 67 do 82 mm możliwe jest założenie uchwytu również do wielu innych obiektywów różnych producentów.