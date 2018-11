Irix 150mm f/2.8 1:1 Macro - znamy cenę obiektywu

Ogniskowa 150mm oraz skala odwzorowania 1:1 to podstawowe cechy obiektywu Irix 150mm f/2.8 1:1 Macro pozwalające na wygodną pracę z niewielkimi przedmiotami. Dzięki możliwości oddalenia się od fotografowanego obiektu praca jest wygodniejsza, niż w przypadku obiektywów o krótszej ogniskowej. Cień nie jest rzucany na fotografowany obiekt oraz możliwe jest wygodne stosowanie lamp dedykowanych do tego rodzaju fotografii. Obiektyw trafi do sprzedaży w grudniu 2018 r.



Obiektyw Irix 150mm f/2.8 Macro 1:1 jest pierwszym modelem dostępnym w nowej wersji wykończenia Dragonfly, w którym aluminiowy szkielet zamknięty został w zewnętrznej konstrukcji ze stopów aluminiowo magnezowych oraz elementów kompozytowych. Połączenie cech Firefly oraz Blackstone nadało obiektywowi lekkości i poręczności przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na trudne warunki atmosferyczne.