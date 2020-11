ISS na tle tarczy Słońca i Księżyca - zdjęcia z podwórka

Fotograf Andrew McCarthy znany jest z wykonywania spektakularnych zdjęć astronomicznych wprost ze swojego podwórka w Sacramento w Kalifornii - Niedawno do swojego portfolio dołączył dwa kolejne oszałamiające ujęcia - Międzynarodową Stację Kosmiczną na tle Słońca i Księżyca. Biorąc pod uwagę, że z perspektywy obserwatora znajdującego się na Ziemi ISS pojawia się na tle Słońca i Księżyca na mniej niż sekundę, to wykonanie podobnych temu zdjęć tranzytu stacji zdecydowanie nie należy do łatwych.



ISS na tle tarczy Słońca i Księżyca - zobacz spektakularne zdjęcia Fotografia przedstawiająca Międzynarodową Stację Kosmiczną na tle tarczy słonecznej została wykonana za pomocą dwóch instrumentów optycznych. ISS została uchwycona za pomocą aparatu z filtrem światła białego, natomiast nasza gwiazda centralna została uchwycona za pomocą teleskopu słonecznego, co umożliwiło ukazanie szczegółów jej powierzchni. Ostatecznie kadr powstał z połączenia dwóch ekspozycji. Tę pracę Andrew McCarthy przygotował 6 października 2020 roku.