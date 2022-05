Istoty jak z innej planety w każdym lesie - zobacz zdjęcia

Ponad 900 gatunków organizmów można zidentyfikować jako śluzowce - Dawniej uznawane za grzyby, pomagają w lasach rozkładać martwą roślinność. Przy tak wielu gatunkach istnieje ogromna różnorodność śluzowców, która zachwyciła makrofotografa Barry’ego Webba. Już wcześniej przez wiele lat fotografował grzyby, jednakże od jakiegoś czasu jego szczególną uwagę przykuły właśnie śluzowce.



Poprzez swoją makrofotografię Barry Webb wprowadza nas w świat niezwykłych organizmów wyglądających jak nie z tego świata. "Niesamowita różnorodność form i kolorów śluzowców sprawia, że obsesyjnie szukam nowych gatunków do sfotografowania" zdradza fotograf. A jego zdjęcia dają rzeczywisty dowód różnorodności tych organizmów. Od kolorowych kulek po półprzezroczyste amorficzne kształty, śluzowce, które uchwycił Webb, przybierają niesamowitą różnorodność form i kolorów.

