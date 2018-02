Jack Kurtz zdradza tajniki powstania zachwycającej fotografii ślubnej na tle wybuchającego wulkanu

Fotoreporter Jack Kurtz przebywał na Filipinach w celu fotografowania erupcji wulkanu Mayon. Pomimo tego, że wykonał wiele obrazów tego spektakularnego zjawiska, to tym które najbardziej przyciągnęło uwagę, było zdjęcie przedstawiające młodą parę na tle wybuchającej góry. Warto poznać historię powstania tego ujęcia, chociaż najogólniej można ją ująć jako sztukę bycia we właściwym miejscu o właściwym czasie.

W rozmowie z dpreview.com fotograf powiedział, że na Filipiny przybył 20 stycznia i spędził kolejne dni na robieniu zdjęć wulkanu dla swojej agencji. Skupiał się przede wszystkim na "ludziach w centrach ewakuacyjnych i ich reakcjach w momencie wybuchów wulkanu". Po pięciu dniach fotografowania dla "klienta" poczuł potrzebę chwilowego odpoczynku, więc wziął dzień wolny, aby zacząć robić zdjęcia dla siebie. Wulkan nieco ucichł, dlatego był przekonany, że to dobry moment, aby złapać oddech. Jednocześnie musiał załatwić kilka spraw. Około godziny 16.30 udał się do jednego z kościołów, gdzie chciał wykonać zdjęcie wulkanu na tle zachodzącego Słońca. Gdy dotarł na miejsce nie było śladów erupcji, a górę zasłaniały chmury. Odczekał nieco czasu aż warunki uległy zmianie i okazało się, że jego cierpliwość została wynagrodzona.

