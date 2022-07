Jak bezpiecznie zarabiać na fotografii

Fotografowanie to pasja, hobby, zainteresowanie i fascynacja - Ale fotografia to również źródło dochodów - i choć najczęściej są to dochody dodatkowe, uzyskiwane poza działalnością gospodarczą fotografa lub niestanowiące przedmiotu pracy etatowej, mogą stać się w pewnych sytuacjach źródłem kłopotów i nieoczekiwanych wydatków.

Internet pełen jest rad i koncepcji dotyczących fotograficznej aktywności, pozwalającej na zarabianie - krótka kwerenda pozwala na znalezienie setek różnych pomysłów - często naprawdę znakomitych. Próżno w jednak w internecie szukać usystematyzowanych porad, dotyczących zarabiania bezpiecznego (żeby to sprawdzić, wystarczy wpisać w wyszukiwarce jedną z fraz umieszczonych w cudzysłowie "jak bezpiecznie zarabiać na fotografii", "zarabianie na fotografii bez ryzyka", "bezpieczne zarabianie na fotografii" itp.). Dlatego dla wszystkich, którzy uzyskują lub chcą uzyskiwać dodatkowe przychody z fotografii opracowaliśmy e-kurs: