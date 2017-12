Jak daleko się posuniesz? Bruce Weber oskarżony o molestowanie

Fala oskarżeń o nadużycia na tle seksualnym, która w ostatnich miesiącach zalała świat show-biznesu, nie ominęła również rynku fotograficznego. Choć nowe oskarżenia wobec fotografa Terry'ego Richardsona nie były wielkim zaskoczeniem, ponieważ pojawiały się regularnie od lat, to zakończenie współpracy z wydawnictwem Condé Nast International, wydającym takie tytuły jak „Vogue”, „Vanity Fair” czy „Glamour” – już tak. Kolejną przykrą niespodzianką jest oskarżenie Bruce’a Webera, znanego brytyjskiego fotografa mody i portrecisty gwiazd. Model Jason Boyce złożył w sądzie w Nowym Jorku pozew, w którym zeznał, że do incydentu doszło w grudniu 2014 roku.

Zrobił kilka zdjęć i poprosił, żebym zdjął ubranie. Później kazał mi się pozbyć bielizny. Mówił, żebym poczuł, dokąd zmierza energia. Kiedy włożył mi palce do ust, wyszeptał mi do ucha: «Jak daleko się posuniesz? Jak ambitny jesteś?»" – zeznał Jason Boyce

